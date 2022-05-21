俄烏戰爭自2月24日起已近3個月，俄羅斯未如預期迅速拿下烏克蘭，引發全球熱議。政治大學俄羅斯研究所助理教授許菁芸指出，戰爭開打後其實可以發現，俄羅斯很多武器是蘇聯時期留下來的老舊品，但烏克蘭卻有著西方國家源源不絕提供的先進武器，加上俄羅斯又被制裁、貿易產業鏈中斷，那些老舊坦克被俄軍棄置在路邊，沒有零件可維修，這也是造成俄軍苦戰的重要原因。

許菁芸19日接受香港媒體《中評社》訪問表示，俄烏戰爭之所以能在俄羅斯本國獲得超過8成的民意支持，主因是俄羅斯人對民主價值存有非常大的誤解，他們並不認為民主能為生活帶來富裕，他們期待回到強人政治，俄羅斯總統普丁就是因應時代而生的強人。

許菁芸分析，俄羅斯民意僅30歲以下青年族群，對俄烏戰爭產生迷惘，故普丁曾公開喊話「反對的人可以到國外」，這句話也確實造成一波俄羅斯青年出走潮。

針對目前戰況，許菁芸分析，這場戰爭剛開打時大家都預期，俄羅斯會像2008年的喬治亞戰爭般很快獲勝，不料卻陷入膠著，甚至可說第一回合直接進攻基輔的戰事是失敗的，這是因為俄羅斯雖有尖端軍事科技的質，但每年國防預算僅600億美元，撐不起以尖端軍武為量的戰爭。尤其外界可見，俄羅斯很多武器都是蘇聯時期留下的老物，面對獲西方奧援有無數先進武器的烏克蘭，優劣立判，且俄羅斯又遭制裁，貿易停止造成產業鏈中斷，很多俄軍坦克因無零件可維修，就直接被棄置在路邊。