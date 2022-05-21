湖人本季迎來全新陣容，最後卻以失敗告終，連附加賽都沒得打，季後首位被開除的人是總教練佛格(Frank Vogel)，近期關於紫金軍教練新人選話題也越炒越烈，而在今天終於有了明確方向，據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，最終候選人已縮小到剩下三人，沒意外新教練會在這幾人之中產生！

Inside the Lakers’ head coaching search, the three finalists, and whose candidacy bodes well given front office priorities.



Story with @sam_amick at @TheAthletic: https://t.co/SGr71ux50m — Shams Charania (@ShamsCharania) May 20, 2022

佛格成為湖人季後最快下課成員，而此空缺要由誰來填補令人好奇，此前呼聲最高的是前拓荒者教練史托茲(Terry Stotts)，但今天查拉尼亞公布了最終候選名單，還有兩人會與他競爭，分別是公鹿助教漢姆(Darvin Ham)和前勇士助教艾金生(Kenny Atkinson)，查拉尼亞在文中表示湖人即將宣布新教練人選，他們會是最終候選者。

而查拉尼亞表示此人選將由總管佩林卡(Rob Pelinka)為首的委員會決定，老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)有參加面試，但不會成為最後決策者，她會將工作聚焦於激勵團隊，並為球隊未來給出建議、提供資源，身分與以往略為不同，此外傳聞會參與討論的「禪師」傑克森(Phil Jackson)、詹姆斯(LeBron James)也不會干涉。

All three finalists will soon meet with top Lakers officials — including owner Jeanie Buss — in Los Angeles for the next in-person stage, sources tell @ShamsCharania and @sam_amick.https://t.co/d45TLEXNh4 pic.twitter.com/jK4NRWrkGF — The Athletic (@TheAthletic) May 20, 2022

值得一提的是公鹿助教漢姆曾在2011-2013年擔任湖人助教，接下來轉往老鷹，2018年開始在公鹿任職，前勇士助教艾金生資歷更豐富，曾是尼克、老鷹助教，2016-2020年擔任籃網總教練，當時帶過華裔球員林書豪，然後短暫待過快艇、勇士，據悉接下來面試會在洛杉磯進行，相信他們希望能盡快做出決定，好幫助球隊重建。