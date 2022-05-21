大陸黑龍江省社科院東北亞研究所所長、研究員笪志剛21日在大陸《環球時報》撰文指出，美國總統拜登20日抵達韓國，開啟上任以來首次亞洲之行，還將在下周的美日首腦會談後正式宣布「印太經濟架構」（IPEF）。為壯聲勢，美方刻意「劇透」日本、韓國、澳洲、紐西蘭、新加坡等可能成為首批創始成員國，同時加快向印度及東協的喊話力度。IPEF真能塑造亞洲經濟新規則，乃至成為推動印太經濟一體化引擎嗎？「理想很豐滿，現實很骨感」，IPEF必須正視其先天不足的三大缺失，面對其難以迴避的三大事實。

笪志剛稱，首先，IPEF存在先天缺陷，必須正視三大缺失。

一是架構目的的閃爍其詞。到底為什麼要構建IPEF？究竟是一些美媒渲染的解決區域供應鏈彈性、促進公平貿易、基礎設施聯通、清潔能源和低碳環保技術等問題，還是美國政府並不掩飾的試圖制衡中國的新舉措，抑或還摻雜著美國以塑造對印太的地緣經濟影響力、修正與地緣安保影響力之間的失衡？

二是架構理念的患得患失。IPEF的理念既滲透著美國高調鋪墊的排他性底色、日本宣稱的旨在與亞洲各國合作抗衡中國的遏制化思維，還傳遞著韓國等主張的深化供應鏈同盟、不應成為疏遠中國工具的謹慎認知，還有一些國家擔憂IPEF吸引台灣加入等遏華理念是否可行。散發著地緣政治與地緣經濟中和味道的IPEF無法讓參與國淡然處之。

三是架構規則的支離破碎。與RCEP的規則及制度不斷創新、CPTPP迄今最高水準的自貿規則相比，IPEF最明顯的就是為美日地緣政治的需要而犧牲域內國家理應得到的削減關稅和市場准入等剛性規則的支撐，甚至為了拉攏更多國家跟隨美國起舞，做出所謂包容性和平衡性的隨意解釋。這些也註定了IPEF沒有規矩約束，無法形成互利共贏的方圓。

笪志剛表示，其次，IPEF必須面對三大事實。

一是印太國家不會放棄互利合作。截至2020年，中國已是120多個國家和地區的最大交易夥伴，是其他多數國家的第二大交易夥伴。疫情下，中國與東協還首次互為最大交易夥伴。很難想像，一個缺乏規則制約的IPEF會讓東協、印度等不惜損害本國經貿利益和民生福祉，主動放棄在多年對中合作中贏得的比較優勢和好處，更遑論不計代價地配合美日圍堵中國。

二是規則的明顯缺失導致各懷心事。連美國也承認，IPEF不像RCEP和CPTPP乃至中韓FTA等成熟的多邊和雙邊協定，一不需要參加國議會批准，二不具有法律約束力，三來隨時可能因突發因素被打回原形。關稅和非關稅規則的缺失也將讓成員國各懷心事：日本擔心沖淡本國擁有主導權的CPTPP和擁有話語權的RCEP；韓國和東協擔心無法擴大對美出口，還可能將影響對中合作關係；一些潛在成員還擔心沒有規則約束，類似川普退群的事情會隨著美國政局變化捲土重來。

三是美國國內的掣肘因素如影隨形。IPEF標榜塑造亞洲經濟新規則，卻刻意迴避短中期的規則磋商，源於拜登政府明白IPEF的一些說辭不僅對搖擺國交代不過去，甚至對本國也無法自圓其說。美國一些智庫專家批評IPEF拼湊的競爭屬性將會衝擊美國貿易、產業和就業，共和黨也指責這一非約束性聯盟對美企擴大市場准入幾無幫助。11月的期中選舉在即，IPEF很大機率不會為拜登的民主黨得分。

笪志剛強調，綜上所述，IPEF是拜登政府應對中美競爭加劇、俄烏衝突持續背景下拼湊而成的藍圖，本質是以經濟的大義名分實現最大可能遏制中國影響力，確立美國在印太地緣經濟主導力。不管其在實施路徑上是避重就輕，還是逞一時之勇，都難以達到塑造亞洲經濟新規則的預期目標。