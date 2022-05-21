東山高中傅堃銘游泳400公尺混合式封王。（台中市政府提供）

大甲高中林仲威（右一）、大里高中洪孟隆（左二）與中華小將組成聯隊，拿下田徑異程接力冠軍。（台中市政府提供）

台中市於今年世界中學生運動會再傳捷報。繼大甲高中林仲威勇奪400公尺跨欄金牌及啟明學校吳宜容拿下帕拉田徑400公尺銀牌後，西苑高中蘇安妍包辦帕拉游泳50公尺仰式金牌及50公尺自由式銀牌，東山高中傅堃銘游泳400公尺混合式封王。

教育局指出，大甲高中林仲威、大里高中洪孟隆與中華小將組成聯隊，拿下田徑異程接力冠軍，大里高中王思遠擲出標槍銀牌，新民高中詹育晴則榮獲柔道第六級銅牌，目前累計已4金3銀1銅，表現十分亮眼。

教練張廖純懿說，首次出國參賽的西苑高中蘇安妍選手「泳」往直前摘金奪銀，摘下50公尺仰式后冠及50公尺自由式銀牌；安妍的訓練歷程比一般選手辛苦許多；她學習速度較慢，但願意付出加倍時間練習，一次次受挫、苦練、再挑戰，在家人長期陪伴鼓勵下，體能技術日益精進。

教育局長楊振昇表示，感謝西苑高中教練張廖純懿指導與家長的長期陪伴支持，期盼安妍可以一次次突破自我，未來站上更高層級運動殿堂；教育局將持續給予學校及選手支持，積極推展扎根學校體育工作，厚植台中競技運動競爭力。

世界中學生運動會今年截至目前，台中市獲獎選手，包括大甲高中林仲威、西苑高中蘇安妍、大里高中洪孟隆及王思遠、新民高中詹育晴都是首次征戰國際賽；憑著「初生之犢不畏虎」精神，過關斬將一舉奪牌，為我國及台中市爭光。