俄軍目前佔領位於烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）的核電廠，並威脅基輔若不支付該核電廠的電費，就要將札波羅熱核電廠與俄羅斯能源系統整合起來；而烏克蘭國家核能機構的發言人則駁斥，俄羅斯的想法是一廂情願。

BBC報導，札波羅熱核電廠位於聶伯河（Dnieper River）岸，目前由俄羅斯軍隊控制。該核電廠也是歐洲最大的核電廠，目前由烏克蘭的工作人員運行，但莫斯科已經派出核專家監督他們。

俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）暗示，除非基輔當局向莫斯科支付電費，否則將把札波羅熱核電廠與俄羅斯能源系統整合起來，他週三訪問俄軍佔領的烏克蘭南部地區時表示:「如果烏克蘭能源系統準備好接收電力並支付費用，那核電廠將繼續工作，但若沒有，則該電廠將為俄羅斯發電。」

而烏克蘭國家核電公司（Energoatom）的發言人奧利尼克（Leonid Oliynyk）表示，該電廠只為烏克蘭的能源網中運行。他說:「俄羅斯理論上可以建造一條輸電線，就像他們建造克里米亞大橋一樣，但需要好幾年。」克里米亞大橋是2014年俄羅斯吞併後建造連接克里米亞與俄羅斯領土的橋樑。

奧利尼克補充，現在發電廠正保持最低限度的運行，仍由基輔負責，電力都由烏克蘭控制，俄羅斯的聲明是一相情願。正常情況下，該工廠產生烏克蘭一半以上的核電和該國總電力供應的 20%。但現在它的六個反應堆中只有兩個在運行。

國際原子能總署（IAEA）表示，目前輻射水準與反應堆還維持在正常狀態。