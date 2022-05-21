1名男網友在《爆料公社》寫下，日前他在幫1名客人檢查漏氣輪胎時，才剛打氣2秒鐘，輪胎瞬間爆炸，他差點因此失去雙眼，發文提醒大家：「到機車行請盡量遠離工作檯」，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文，他是機車修車行的師傅，日前幫1名車主檢查漏氣輪胎時，因為舊輪胎完全沒有胎壓，他剛接好打氣頭，打氣不到2秒鐘，輪胎瞬間爆炸，他雙眼差點失明，原PO說不要問我舊輪胎是什麼牌子，因為對方明知輪胎沒氣還硬騎，導致胎壁變薄後爆炸，並提醒民眾：「以後到機車行，除非技師有需要當面解說車輛問題，不然就請遠離工作台！」。

文章曝光後，不少網友紛紛留言：「輪胎沒氣時硬行駛上路到維修廠，輪胎內部一定都會受損，下次跟車主說明要拆開檢查內部是否壓壞」、「爆胎掉出一堆粉屑，專業的看就知道長期失壓騎乘，胎壁壓扁導致橡膠對折摩擦鋼絲斷裂，機車很多人都不注重」。

也有其他同行跟原PO分享他的經驗：「通常在我店裡看到沒有胎紋或胎紋太薄以及龜裂的通常都不幫忙打氣，除了保護自己安全外，萬一到安全值，路上爆胎會害到其他人，當然會有人想連打氣都不打是在跩甚麼開車行不是要服務嗎，但如果今天輪胎狀況不好被我打爆或是打完棄在路上摔車一樣還是被罵，那還不如不服務」。