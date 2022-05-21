本季例行賽聯盟龍頭太陽爆冷在季後賽次輪遭到獨行俠淘汰的幕後祕辛，如今終於被揭開了！因為太陽替補後衛佩恩21日在受訪時坦承，包含他自己、保羅、戴文布克與艾頓4名太陽輪替主力都是帶傷上陣，「我只能說那個系列戰是不公平的！」

「首先當然要恭喜獨行俠晉級，但我們不少球員身上都有傷，我們從未告訴過任何人，」佩恩表示，「戴文布克的左腿拉傷了，保羅則是遭遇左大腿方面的傷病，艾頓的拇指韌帶撕裂，我的背部持續都在疼痛，這個系列戰的對戰本來就不公平。」

太陽原本在今年季後賽次輪擁有2勝0敗領先，卻被獨行俠連拿兩勝追平，接著太陽G5贏球聽牌，沒想到太陽在G6與G7完全失常，分別輸給獨行俠27、33分遭到淘汰，尤其是G7在上半場就宣告投降，整體發揮完全像是另外一支球隊。

如今隨著佩恩爆料包含他自己、戴文布克、保羅、艾頓等主力都是帶傷上陣，或許能替太陽找到最佳的淘汰藉口，就看外界是否相信佩恩的這番說詞，只是本季拿到64勝的太陽下季是否需要打掉重練，完全考驗著太陽管理階層的智慧或眼光。