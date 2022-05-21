昨天是5月20日，因為諧音為「我愛你」，讓這天被稱為「告白日」，許多愛侶也紛紛在社群網站放閃，冒出粉紅泡泡閃瞎眾人，直播主連千毅也跟上這股風潮，向有「真人版娜美」封號的愛妻石帕玉告白，未料卻被遭他盜圖的「最強奶媽」謝薇安一句話嗆爆，引起網友熱議。

連千毅昨（20）日在臉書向愛妻感性告白，只見他寫下：「娜美，520快樂，今天是我們八周年，八年前的今天，就是我們緣分的開始！一路走來，陪我度過很多階段，如果相處的開心，每天都是像過節一樣！也祝全天下情人，520快樂，有情人終成眷屬」，接著附上兩人同框合照甜蜜放閃，讓所有人稱羨不已。

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照片中，只見愛妻坐在床上擺出撩人姿勢，曬出一雙穿著黑色絲襪的修長美腿，讓人充滿無限想，此外，與連千毅的合照中，只見她穿著低胸剪裁設計的上衣，一對傲人北半球大方見客，還擠出一條深邃事業線，讓網友們看得血脈賁張，紛紛留言：「連董專情，有情調，讚喔」、「連董晚上要交功課了」、「怪獸晚上又要放出來了嗎」、「老婆真的太辣了」。

「最強奶媽」謝薇安在連千毅放閃文留言開嗆。(連千毅臉書)

不過之前遭盜圖的「最強奶媽」謝薇安，眼見連千毅在520放閃愛妻，似乎沒要放過他，直接一句話怒嗆：「那你為什麼不賠錢給我？」引來超過3000人按讚，不過如今已經找不到此留言，似乎已經遭到刪除。