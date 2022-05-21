賴女驚慌不知所措，只好向警方求助；警方到場協助查詢是否有該資產公司。（民眾提供）

台中市大雅區72歲賴女，日前收到一封催繳信，某資產公司催繳數支陌生電話門號的積欠費用共計1萬8000多元，強調若未繳款將會由法院強制執行，賴女驚慌不知所措只好向警方求助。警方表示，賴女個資疑曾遭人冒用，提醒切勿輕易匯款，應先向電信公司填寫冒用聲明書調閱資料，避免落入詐騙集團圈套。

賴女表示，她19日下午2時許收到一封催繳信，內容是某資產公司催繳數支陌生門號的積欠費用，共計1萬8000多元，若未繳款將會由法院強制執行；她因常看坊間有很多詐騙集團，卻又不知如何是好？決定向警方求助。

大雅警分局潭北派出所接獲110報案，派遣正於附近執行勤務的警員周瑋儒先行前往了解，線上巡邏員警賴國峰、詹宗哲亦趕到場。警方協助查詢確認有該資產公司，市面上幾家電信公司也都會將債權，賣給委外催收的「資產管理」公司，懷疑報案人的個資是否遭人冒用。

警方特叮囑賴女先不要匯款，應先冷靜向電信公司填寫冒用聲明書調閱資料，同時提醒若接到類似催繳電話，務必掛斷電話並向警方求證，避免落入詐騙集團的圈套。賴女的老伴在旁也擔心地直說：「先不要繳，弄清楚後再繳!」賴女表示將依警察建議盡快先到電信公司查證。

潭北派出所副所長林錦鋒表示，近來各項線上申辦業務十分方便，卻也因此淪為有心人士犯罪的管道，呼籲民眾若遺失證件應即時掛失及補辦；另外須特別留意網路上的釣魚網站，提供個資及證件時應再三確認，如有任何疑慮請撥打165反詐騙專線。