本土5月至今已破百萬人染疫，醫師沈政男直言，疫情現在還沒有抵達高峰，因為還有上升的動能在。目前最值得關注的是80歲以上染疫的占率，因為這個數字決定了整體死亡率，也決定共存的成敗。此外，他認為面對Omicron沒有什麼越早染疫越好的事情，大家還是要避免染疫，一是保護自己與家人，二是避免醫療崩潰。

沈政男昨在臉書發文說，20日本土新增85310確診，數字變少了其實也沒什麼，因為先前也有一陣子在6萬多例左右起伏，後來一舉衝上8萬，因為現在每天新增的案例很多，確診與通報都需要時間，難免會有1至2天的落差。

沈政男指出，現在還沒抵達疫情高峰，因為曲線上升的動能仍在，全台Rt值約1.3，降到1以後，拐點才會到來。今北北基桃地新增占率降到五成六，最高曾到八成，這就是他所說的北降南升趨勢。而台灣的醫療量能當然沒崩潰，因為曲線被壓平了，若按照4月的Rt值，20日應是增30萬人，但因人流指數下降，結果只有不到10萬人。

沈政男也說，死亡率的方面，今天上升到萬分之4，原因是80歲以上染疫占率上升到1.7％，最低的時候只有1.2％。不過，80歲以上的染疫占率，是目前最值得關注的數字，因為它決定了整體死亡率，也決定了「共存」的得失成敗。

沈政男表示，20日服用抗病毒藥物的人數增加到了4千多，這是好現象，現在最重要的防疫手段就是讓沒打疫苗的染疫老人家，都能儘速吃到抗病毒藥物。以歐美防疫為依歸的人，從頭到尾就是認為新冠肺炎擋不住，唯一讓疫情緩解的方法就是讓絕大多數的人染疫，才能達到所謂的群體免疫，但還好台灣在前面幾個變種沒有聽信這樣的說法，才能避免大量傷亡。

沈政男坦言，面對Omicron，在正常生活下，還是要儘量避免讓自己染疫，一來保護自己與家人，再者也可避免醫療崩潰。絕無所謂「越早染疫越好」、「確診越多越好」的道理！