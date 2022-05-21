居隔單大塞車，民怨四起，行政院政務委員唐鳳昨表示，25日將啟用確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統，讓第一線調閱疫調資料、開立居隔單不再有時間差。對此，新北市議員陳偉杰今在臉書批評，此亂象已持續一個多月，問題早該解決，中央卻刻意選在520才公布新系統，是為「慶祝」總統蔡英文就職六周年，還是要表示蔡總統真的有在「聞聲救苦」？

陳偉杰指出，台灣防疫沒有超前部署如今已是國內外皆知，每次實施新措施不但拖拖拉拉，而且都還沒有配套，市長侯友宜苦口婆心反映，中央置之不理卻只想抬槓，如今拖到520才公布，究竟是在搞防疫，還是在搞慶祝？

陳偉杰批評，防疫措施慢好幾拍，受苦的只能是民眾。隔離期滿還收不到居隔單，除了自嘲宇宙邊緣人，只好風吹日曬雨淋等著申請居隔單，怒氣全發洩在縣市政府身上，成了代罪羔羊。

陳偉杰說，如今唐鳳以英雄之姿「回歸」提出新系統，協助蔡總統在520「降肉」來聞聲救苦，這齣戲碼真的能讓民眾感覺政府有在苦民所苦？