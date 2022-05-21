新一代劍俠情緣手游《新劍俠世界3》，在於今（19）日全平台正式上線。這是西山居劍俠情緣25年致敬經典武俠之作，遊戲以宋金大戰為背景，繼承了「劍俠情緣」端游和手游的玩法。遊戲基於最新3D引擎，設計捏臉和時裝定義自我。創新御雕大輕功，24小時晴雨雪風和晝夜，打造經典武俠品類代表之作。25年劍俠情懷依舊，俠客們重回經典劍俠，快意恩仇。

在《新劍俠世界3》中，玩家們可以選擇天王、白麓、易水、天忍、武當、藏劍等不同門派的角色。每個門派都擁有自身的特色，基本可以分為近戰門派和遠程門派。玩家如果想在戰鬥中更大地發揮出自身門派的優勢，則應該注重瞭解本門派的技能及戰鬥特點，從而更好地投身到戰鬥當中。

《新劍俠世界3》目前開局提供有六種門派角色

天王，五行屬性為金。門派特點是近戰、高防，武器為長槍。在團戰中，他是整個團隊的護盾，由他頂在最前方，戰友們就可以在後方安全的不斷輸出。同時天王又具有控制技能和強大免控能力，很適合團戰時突進至敵方面前進行反制。

白麓，五行屬性為木，門派特點是遠程高爆發，武器為弓。在團隊中屬於主要的遠程輸出，團戰時應在人群後方，注意站位，避免衝太前被敵方攻擊。

易水，五行屬性為水，門派特點是高閃避輔助範圍群攻，武器為傘。既可以是範圍輸出，也可以是團隊治療。易水的輸出向、技能範圍較大，建議可以進到敵方人群中，打完傷害依靠技能與輕功撤離人群。易水的治療向技能是AOE範圍治療，需要靠近人群，注意走位。

天忍，五行屬性為火，門派特點是高爆發攻擊，武器為雙刀。高爆發近戰輸出刺客，團戰時可以深入後排針對敵方白麓、武當，優先擊殺脆皮輸出。

武當，五行屬性為土，門派特點為遠程控制輸出，武器為劍。強控制、減療與遠程輸出。武當可以選擇輸出或者控制，輸出流需要注意站位，盡量避免被對方白麓、天忍集火。控制流可以適當前排，天王打開對面陣型後，主控射手和治療。

藏劍，五行屬性為金，門派特點為近戰爆發，武器為輕重雙劍。門派優勢是可以雙武器靈活切換，傷害上限極高。但輸出依賴重劍型態，冷卻空窗期較久，在面對易水和天忍時沒有明顯優勢。

角色通過提升等級可以逐步解鎖遊戲玩法

除了豐富的角色和優秀的畫面之外，《新劍俠江湖3》最吸引人的地方在於它開放了自由交易，可以通過搬磚獲得收入。每個角色每天最多可以掛機10小時，找好掛機點並組好隊伍，第二天就可以坐收福袋。

由此來看，這款遊戲對於掛機的需求是很高的，而玩家在電腦上使用「雷電模擬器」就可以全天24小時任意掛機，並且操作錄制功能還能輔助設置腳本操作，讓日常任務、成就完成更加方便。

遊戲中有著大量的成就獎勵供玩家達成領取

除了主線任務外，《新劍俠世界3》設有多種副本和活動。玩家可以通過參加這些副本和活動，獲取大量的經驗，快速提升等級，還可以獲得多種獎勵。

「雷電模擬器」為遊戲專門設置了同步器，可以在一台電腦上同步操作多個模擬器，實現多個模擬器視窗同步操作。在多開刷小號練等、刷首抽等同時遊玩同一個遊戲時，進行相同步驟操作的情況下，可以最大程度的減少玩家的重復操作，幫助玩家快速提升成就效率。

通過雷電模擬器同步器功能在一臺電腦上同步操作多個視窗

在多開模擬器時，玩家還可以利用「雷電模擬器」的「記住模擬器視窗位置」功能，搭配【排列窗口】功能即可工整的在電腦上排列模擬器窗口，並且在下次打開模擬器時，記住當前的模擬器窗口位置，不需要重新設定或手動拖拽模擬器窗口大小，十分方便！

當然，由於玩家本身硬件設備和網絡狀況的不同，如果玩家有關於模擬器設定上的問題也可以前往「雷電模擬器」官方粉絲團或是LINE官方討論區進行反饋，解決更加具體切實的問題，提升遊戲體驗。