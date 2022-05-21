出席「中國航空航天研究所」（China Aerospace Studies Institute）大會的專家說，中方依賴俄製戰機發動機，在烏克蘭戰爭打不停的情況下，解放軍多達40%的戰機可能受影響。

據《空軍雜誌》（Air Force Magazine）和《航空極客俱樂部》（The Aviation Geek Club）網報導，專家17日在討論中俄軍事合作時說，中方尚未掌握發動機技術，擺脫對俄製發動機的依賴，要是俄烏戰爭久拖，莫斯科必須先滿足自家部隊在發動機和相關零組件上的需求。

而國防分析研究所（Institute for Defense Analysis）的馬科夫（David R. Markov）說，中國仍相當依賴俄羅斯的元件，而在可預見的未來可能都會是這樣。從1992—2019年間，俄羅斯交付了近4,000具發動機供中方直升機和其他軍機使用。此外，中國也接收了俄製S-300和S-400防空系統。

馬科夫指出，在俄羅斯侵略烏克蘭後，美國和歐洲國家對莫斯科實施制裁，限制俄方採購國防工業所需的半導體等技術產品，而值得關注的是，在國際制裁下，俄羅斯是否還有辦法供應這些發動機。

不過，他也說，這狀況或許會給中國遠比以往更大的動機，運用國家資源，以解決他們所面臨的發動機問題。

馬科夫說，自從蘇聯解體後，中俄數十年來進行軍事合作，除了軍售外，也進行了技術轉移。儘管中國獲得關鍵軍事技術，有助於開發出殲-20和FC-31「鶻鷹」等隱形戰機，獲得重大進展，但馬科夫指出，由於俄羅斯保留了先進機密，中國在製造戰機引擎上，仍處於落後的地位。而他認為，中國在發動機上陷入掙扎，並不是因為缺乏資源，而是由於缺乏專業技術。

他說，為了彌補專業技術的不足，中國約聘了俄羅斯專家，在境內工廠支援。然而，馬科夫說，這並不是砸錢就能解決的問題。中方還不了解，現代航空發動機，尤其是超音速巡航戰機，與其說是科學，還不如說是藝術。

例如，勞斯萊斯（Rolls-Royce），普惠（Pratt & Whitney）和奇異（General Electric，GE）發動機技術人員所擁有的隱性知識（tacit knowledge）仍是中國所缺乏的。馬科夫強調，就算有定性運算技術，還有許多發動機現象是人們所不了解的。然而，他說，有位在辛辛那提米拉克龍公司（Cincinnati Milacron Inc.）做了30年的老手經由實驗，時間和經驗累積，知道怎麼打造發動機，才會有預期的成品，而這部分就是中國所欠缺的。

馬科夫認為，中國採購向俄羅斯採購蘇（Su）-35戰機，起碼部分意味著它能接觸到先進的發動機，輔助支援和數位控制系統。然而，中國研製了驅動殲-20戰機的渦扇-10發動機。不過，一位國防分析家指出，中方仍在想盡辦法，致力研製能讓殲-20超音速巡航的渦扇-15發動機。