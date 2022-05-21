台灣一對20歲左右的情侶日前到泌尿科求診，醫師發現男方表情痛苦，檢查後發現他的陰莖腫得跟薩克斯風一樣，女方則害羞的說「愛愛的時候太大力就聽到啪一聲」，研判他應該是「陰莖骨折」，趕緊安排手術，所幸並無大礙，醫師對此表示，民眾愛愛時勿過於猛烈，而且要注意姿勢與角度，以免造成危險。

臉書粉專「泌密會客室-陳偉傑醫師x羅詩修醫師」提到，陰莖其實並沒有骨頭，當陰莖勃起時因海綿體充血，外層包覆一層堅韌的白膜會使陰莖更加堅挺，尤其男性在極興奮的時候，白膜會伸展到最大而變薄，此時若受到外力撞擊，陰莖受力彎折就可能造成白膜損傷，也就是所謂的「陰莖骨折」。

而當陰莖骨折時常會聽到「啪」一聲，血液會從白膜破裂處滲出，使海綿體充血狀態消失，陰莖就會馬上軟下來，外觀會產生腫脹瘀血，嚴重還可能造成陰莖歪折，使男性痛不欲生。不過陰莖骨折發生案例並不多，80%是因性行為造成，例如不當體位、施力過於粗魯，還有可能是夢中或起床勃起時，不小心跌倒或撞到硬物受傷。

醫師表示，有些男性陰莖骨折後，當下覺得不太痛或因羞恥而選擇不就醫，但此為泌尿科的急症，不管怎樣都還是由醫師判斷較好，若錯過治療期，不僅造成陰莖外型無法恢復，甚至還可能有勃起障礙、排尿困難、進而影響未來的性生活。

而當陰莖骨折時，若僅感覺到微疼痛感，並未出現瘀血腫脹，通常醫師會給予止痛消炎藥，患者回家冰敷，並禁慾休養數周，就會自然恢復，但若是白膜破裂、出血、陰莖彎曲等情形時，就會送往急診清除血塊並縫合傷口，如果沒有及時診治，可能會影響血液循環，導致組織壞死或彎折形狀無法恢復。

醫師最後提醒，陰莖骨折案例大多都使用手術治療以盡快處理傷口，但術後還是有可能留下後遺症，除了陰莖仍彎曲、勃起時硬度不足，也會造成心理上的陰影，未來在進行性行為時都會擔心再發生陰莖骨折狀況，因此民眾在愛愛時，記得抱持理性勿衝動，不要用力過猛，還要注意姿勢與角度，才能避免發生意外。