網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi）擁有誇張的魔鬼身材，敢脫敢秀的性感，甚至不懼激凸露點，為她贏來「大馬波神」的封號，雖在網上追蹤的粉絲數多，爭議話題也多，繼先前惹惱越南網友後，最近她曬出一組到英國旅行的照片，可見她在大英博物館、溫莎城堡等地打卡野外露出，引來英國媒體批評她厚顏無恥。

蕭佩兒擁有超巨雙峰、纖腰，和火辣的S曲線，近年為她擄獲不少人氣，在IG引來1845萬粉絲跟隨，且還在陸續增加中，她人氣紅到美國，曾受邀為《閣樓》雜誌年初號拍攝封面照，當時她受訪直言興奮又榮幸，「這一切像是在作夢，我非常感激」，卻引來馬來西亞部分網友批評她傷風敗俗。

有媒體訪問到教導過蕭佩兒的老師，見她搖身變成性感網紅，老師直言難以置信，並回憶印象中的蕭佩兒內向不多話、個性乖巧，沒想到長大後行為如此大膽，讓老師嚇到。而蕭佩兒4月時卻不慎踩到越南人底線，原來是她穿著當地傳統莊重服飾「áo dài」，下半身卻大放送亮出丁字褲，引來網友連署痛批：「請尊重我們越南人，否則就滾出越南」。

據英國《每日星報》報導，蕭佩兒最近在英國多個景點打卡，照片內容依舊脫序又火辣，不是掀衣露出內衣及東西半球，就是沒穿內衣激凸露點，或索性下衣失蹤露出美臀，雖她自認是藝術，身分是藝術家，但當地人卻認為她的行為只有「不尊重」能形容，引來其他網友兩極評論。