女星許維恩的大姐許路兒，因為外型凍齡，即便年過40仍擁有20幾歲的美貌，一度紅到海外被英國媒體報導。身為設計師的她，創立個人服飾品牌LURE HSU，經常在社群網站分享穿搭，是許多人的時尚指標，雖然感情生活非常低調，但早傳出有位交往多年的女友，5月20日許路兒曬出一張與女友人的合照，引發網友熱烈討論。

520因為諧音是「我愛你」，讓許多人會選在那天表達愛意，並在社群媒體公開放閃，許路兒昨(5/20)日曬出收工照，只見她身穿西裝外套，將頭髮隨意盤起，與打扮中性的女友人在餐廳用餐，只見對方對著鏡頭吐舌俏皮自拍，許路兒則是比出YA手勢，還不忘嘟嘴賣萌，開心寫下「收工，覓食，Happy Friday，Happy 520」，貼文最後還加上愛心符號，官宣意味明顯。

公開貼文讓許多粉絲激動留言「終於公開了，要幸福噢」、「心碎的一天，但還是恭喜路兒公開幸福」、「終於公開！很棒」、「幸福的氛圍」、「愛最大，超棒，祝福妳們」、「女神要幸福」，有網友在底下透露，她們已經在一起十多年了，感情非常穩定，大方認愛的態度讓許多人敬佩。

過去許路兒與這位女密友有許多親密合照，也曾被拍到到火鍋店用餐，期間對方貼心幫她撥掉頭髮上的異物，雖然畫面超有愛，但事後所屬公司堅持兩人只是多年好友，如今正式官宣，令部分粉絲心碎，不過也有不少粉絲對她勇敢率性的作風產生好感，開心留言祝福許路兒。