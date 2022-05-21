1名網友在《爆廢公社》發文，他在超商休息時，發現前方等紅綠燈的藍色機車被「9輛員警機車包圍」，原PO表示：「求車主心理陰影面積」，他還說照片並非他偷拍，是光明正大拍下的，貼文一出，吸引大批網友熱議：「總統級別待遇」、「好有安全感」。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，他下午閒著沒事，在超商休息時，見眼前有趣的景象便PO文寫下：「求藍色機車心理陰影面積」，照片中可見，1台機車騎士等紅燈時，後方被9輛警用機車包圍，而後方的騎士還與前方的警車們保持好安全車距，場面相當緊張與刺激，笑翻眾多網友，為了避免爭議，原PO澄清該照片不是他偷拍，是光明正大地拍，短短不到1天的時間，吸引2萬名網友按讚，1千多則留言。

文章曝光後，網友們紛紛笑說：「這個比總統還大哦」、「總統級別待遇」、「後面警察：欸兄弟接下來去超商走一下，我們被拍了」、「這下大尾了，買個麵線也有警察護送」、「頂多紅燈越線，罰600的樣子，汽車是900。」、「藍車：X！差點壓線」、「威風啊」、「騎士：墊腳載妹子犯法了嗎」、「好有安全感啊」、「快打部隊」、「好強的護衛隊」、「就算你騎20 也沒人敢超你的車」。