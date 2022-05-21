5月23日至5月27日路線調整。（翻攝港都客運官網／高雄洪靖宜傳真）

受到疫情影響，除了載客量減少，現在又加上有許多駕駛確診或是需要隔離，再加上高雄高中以下學校下周將暫停實體課7天，因此高市府交通局宣布從5月23日至5月27日止，12、35、36、69、70、紅3、紅9、黃2公車調整部分行駛班次，其餘路線仍維持正常服務。

近期因疫情升溫，又加上下週一起高中職以下學校暫停實體課程7天，高雄市學生搭乘公車需求降低，加上公車業者陸續回報駕駛長確診需居家隔離，高雄市交通局針對主要通學路線12、35、36、69、70、紅3、紅9、黃2等公車路線調整班次，原則酌減學生專車時段或離峰，以維護民眾乘車權益。

大多路線為減班，其中35前鎮站到旗津海水浴場則是停駛，該條路線沿途經過前鎮高中、明正國小、中山國中、小港高中、小港國中、中洲國小等學校，大多為學生搭乘。

交通局指出，除了要求全市7家公車業者持續落實公車防疫措施，針對車內民眾較常碰觸的驗票機、票箱、扶手、拉桿、座椅等設備，加強清消頻率外；針對疫情期間公車班次將持續檢討並作滾動式調整，以維護民眾權益及協助業者渡過疫情困境。

相關乘車資訊請上iBus公車動態系統、交通局網站www.tbkc.gov.tw、臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」及港都客運官網http://www.gdbus.com.tw查詢。