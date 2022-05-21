世界衛生大會（WHA）明將在瑞士日內瓦召開，這也是2020年全球新冠疫情爆發後首度恢復實體會議，但蔡政府仍未獲邀請。前總統馬英九今呼籲，為國人健康、國家利益與亞太和平，蔡總統應要恢復兩岸協商、重建兩岸互信，才是根本之道。

馬英九表示，從過去20年經驗來看，只靠國際友人幫助不夠，兩岸一定要直接協商；蔡總統上任後斷絕兩岸聯繫，能否藉這次機會恢復協商，是能否參加WHA的關鍵。馬說，他任內政府能年年獲邀出席WHA原因很簡單，就是兩岸有互信。

馬英九指出，2008年5月擔任總統後，支持「一中各表的九二共識」，確立「不統、不獨、不武」兩岸政策，採「和陸、友日、親美」大戰略與「外交休兵」策略，往後8年，我國年年收到WHO邀請，甚至2016年5月蔡總統上任後，我國還能參加最後一次，因邀請函的收信人還是他派任的衛福部長。

馬英九質疑，蔡政府稱未獲邀參加WHA是因中共打壓，那為何在他任內，從2009年開始，我國就可以年年參加WHA？

馬英九也提到，蔡政府相信美國會幫忙我們，最近也有美國議員連署，但2020年我國14個邦交國在世界衛生組織（WHO）提出邀請我國以觀察員身分出席WHA議案時，當時美國國務卿龐佩奧竟以「美國不適合參加連署」拒絕，令人錯愕。

馬英九揶揄，龐佩奧在我國最需要協助出席WHA時，被他以美國國家利益為由拒絕，結果今年初來台，蔡總統卻授予贈勳，將其視為最挺台灣的美國國務卿。