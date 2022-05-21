本土疫情升溫，相關物資面臨吃緊。無黨籍立委高金素梅直言，「原鄉緊急！急需捐贈快篩劑、N95口罩」，她向社會各界呼籲，原鄉需要快篩劑與N95口罩，期待大家的捐助，並感謝政大EMBA創業主班學員，捐贈快篩試劑1000劑，她將迅速將物資發送到花蓮縣、台東縣與屏東縣的部落。此文發出後引發熱議，數千名網友湧入其臉書按讚並表達支持。

高金素梅日前在臉書發表《原鄉緊急！急需捐贈快篩劑、N95口罩》一文，內文指出，她要向社會各界呼籲，原鄉需要快篩劑與 N95口罩，期待大家的捐助。高金指出，原鄉地區的文健站、國中、國小、幼兒園、教保中心、居服員協會等單位都急需快篩劑、N95口罩的，他們將媒合各界捐助。

高金素梅強調，她非常感謝政大EMBA創業主班第九期第三組的學員，捐贈快篩試劑1000劑。高金指出，大家能夠從新聞報導看到，在偏鄉的原住民部落完全買不到快篩試劑，疫情非常緊急；她的辦公室主任前幾天才將民間捐助的1000劑送到尖石鄉與五峰鄉，這次的1000劑，他們將發送到花蓮縣、台東縣與屏東縣的部落，希望部落的高危險群能有最起碼的保護。

此文發出後獲得5000個讚、超過110則留言、近300次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「高金委員辛苦了！我們都支持妳！」「妳是位了不起的民意代表，處處為人民服務，為人民著想，妳真的很棒」、「原鄉很需要，尤其屏東地區，屏東地區的防疫包一個快篩劑都沒有，也沒辦法去買，拜託」、「奇怪！這不是政府該做的事嗎？政府到底在幹嘛？」「現在才知道，原來快篩是這麼珍貴的物資，快篩自由好比財富自由」。