據「中國駐歐盟使團」微信公眾號21日消息，駐歐盟使團發言人發布答記者問。針對20日歐盟分別發表2021年度涉香港與澳門報告，稱香港基本自由持續惡化，澳門人民的政治權利和基本自由面臨日益嚴峻挑戰的說法進行回應，指出兩份報告顛倒黑白、是非不分，對香港、澳門的政治經濟發展指手劃腳、說三道四，污蔑中方破壞「一國兩制」，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐歐盟使團指出，關於香港，隨著香港國安法的實施和特區新選舉制度的成功實踐，香港實現由亂轉治的歷史性轉折，社會恢復穩定，經濟發展重回正軌，良政善治得到提升，法治正義得到伸張，香港市民依法享有的民主權利和自由得到更加充分保障。

據觀察者網報導，回應中更反問事實擺在面前，歐方卻視而不見、聽而不聞，到底有什麼不可告人的目的？難道一個黑暴肆虐、打砸搶燒的香港才是歐盟眼中的自由香港？難道一個「港獨」猖獗、攬炒橫行的香港才是歐盟眼中的民主香港？歸根結底是歐方有些人見不得香港好，巴不得香港亂！

而關於澳門，回應中表示澳門回歸祖國20多年來，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成就。如今的澳門處於歷史最好發展時期，經濟和社會蓬勃發展，市民依法享有前所未有的廣泛權利和自由，這是任何不帶偏見的人都不可否認的事實。

中國駐歐盟使團表示，香港、澳門是中國的特別行政區，香港和澳門事務均屬中國內政，不容任何外來干涉。歐方試圖借兩份報告抹黑香港、澳門和中央政府，破壞香港、澳門繁榮穩定大局，完全是打錯了算盤，也絕不可能得逞。

文中強調，中國政府全面準確貫徹「一國兩制」的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的意志堅如磐石。奉勸歐方收起殖民主義心態和教師爺作派，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何形式干涉香港、澳門事務和中國內政。