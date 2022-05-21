國民黨中常會日前突然通過徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引起各界譁然。國民黨台北市議員徐巧芯表示，朱立倫二度擔任國民黨主席，但兩次之間有一些變化，直言朱的用人空間變緊縮，力挺他的人就會優先放在較重要的位置。

徐巧芯昨（20）日在《有哏來爆》接受媒體人黃揚明訪問，兩人談到黨中央突然提名張善政一事，徐巧芯首先指出要討論的不是人選，而是提名的過程，說「我覺得要先把這件事切一邊一邊看，不要混在一起」。

徐巧芯表示，過去的朱立倫是一位很有自信的人，協調事情時都會覺得「我可以做到」，甚至是駕輕就熟。徐巧芯說，朱立倫首次擔任黨主席時，做法有點類似企業管理的方式，很多事情甚至會單線下指令，就是為了避免訊息外漏，但這次第2次擔任黨主席，她卻能感覺到朱立倫在用人上變得與以往不同。

徐巧芯指出，原本的朱立倫是兼容並蓄，各派的人都會用，「不管你是什麼樣的人、喜不喜歡我，我都用」；但這次擔任黨主席，若在黨主席選舉過程有力挺他的人，可能就會優先被放在重要的位置，不支持他的就先放在旁邊，「也就是說他有緊縮他的用人空間，我覺得跟這次的協調是有相關的！」

至於桃園這局接下來應該怎麼做，徐巧芯認為首要的重點就是要儘快協助張善政整合羅智強、地方人士等，且黨中央必須要給予協助，因為張善政是被黨中央徵召來的，因此後續不論是經費、資源、地方協調與整合等，都應該是黨中央來主導協助。