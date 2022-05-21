進入5月下旬，520這天的本土確診數8.6萬例，甚至比519當天還低，也未達專家預估的單日10萬例，是否代表高峰期已過？中央流行疫情指揮中心不敢太樂觀，指揮官陳時中強調有待觀察。專家認為，疫情記者會每天報數已失準，因兩大原因，導致黑數太多了。

疫情來到頂點了嗎？周五的8.6萬例比前一日的9萬例還少，離專家預估的單日10萬例，甚至還有一段差距。陳時中說有待觀察；指揮中心代理發言人羅一鈞指出，目前PCR採檢每天約11萬件，陽性率在69%左右，疫情變化要等到這個周末過後，才會比較清楚。

由於「快篩陽即確診」將逐步放寬認定，代表PCR採檢需求可望降低。專家認為，中南部疫情有升溫跡象，值得關注；國人自行隔離或PCR量能不足，都可能導致確診黑數，每天公布的數字已不準確，疫情高峰還沒到。

根據《聯合報》報導，前疾管局長蘇益仁判斷，台灣尚未進入疫情高峰期，最嚴重的雙北看似趨緩，但很多快篩陽性者寧願自我隔離，也不會去做PCR，加上採檢人力不足，民眾無法即時採檢，案例數就會較慢出現。

蘇益仁表示，若依照國外經驗，Omicron全人口染疫率約3成，推估台灣至少470萬人確診；加上確診黑數，就算乘以兩倍，也只有約200萬人，絕對還沒到最高峰。