第75屆世界衛生大會（WHA）將於明天在瑞士日內瓦召開，我國至今仍未收到邀請函。美國在台協會、澳洲駐台辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、及日本台灣交流協會今天發布聯合新聞稿，重申我支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）事務，並以觀察員的身分參加WHA。

聯合新聞稿指出，台灣仍有相當大程度被排除於全球國際公衛體系之外。台灣的專家現正盡全力對抗擴散中的新冠病毒社區感染，而阻擋台灣參加WHA將使這些努力受限，也有損全球健康安全。

台灣若能有意義地參加世界衛生組織的論壇與技術會議，將使台灣兩千四百萬民眾與全世界都受惠，台灣在公共衛生安全的成就值得讚賞，台灣對新冠病毒疫情的及早反應，包括嚴謹的採檢策略、嚴密的邊境控管以及對人權的尊重，都讓台灣成為公衛的成功典範，也讓台灣成為目前為止全世界病例數最低的地方之一。

台灣在疫情初期與世界各國與地區分享個人防護裝備，台灣也持續開發新冠疫苗，積極希望能對全球疫苗研發的努力有所貢獻，台灣近期於第二屆全球新冠肺炎高峰會上，承諾進一步提供金融與物資上的援助 。

新聞稿強調，透過全球合作暨訓練架構，台灣能就健康議題等全球共同面臨的挑戰，分享專業知識，WHA可受益於台灣世界級的專業知識，台灣亦能幫助WHO履行其「人人享有健康」的承諾。