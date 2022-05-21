男生追求女生的第一步就是要先獲得對方的心，有時候運氣好一拍即合，但有時候卻遇到銅牆鐵壁，對象就像冰山一樣，超級難融化，從氣場上就讓人望而卻步！不過她們本身眼光、品味、條件就好，所以絕不是誰都高攀的起的，想追到她們可是要費大心思，下面就來揭曉這三個超級難追的星座女，都是哪些星座呢？

TOP 3：處女座

處女座的女生一直都是非常求穩而且要求完美，對於要和自己共渡一生的人，她們謹慎而小心，儘可能避開所有風險，讓下半輩子有更好的生活，這也是為什麼處女座總是給人一種很挑剔，要求很高的感覺。當然，事事要求完美的處女座，品味好，氣質獨特，所以她們覺得憑什麼要委屈自己，成全別人，不將就的人生在處女座看來才足夠精彩，委屈自己是沒有任何意義的決定。

TOP 2：牡羊座

牡羊女很相信感覺，她們追求靈魂的共鳴。(圖/觸mii)

牡羊座的女生聰慧開朗，大方活潑的性格讓她們散發著少女感，有種鄰家妹妹的感覺，她們對自己很有自信，絕不願意降低條件委屈自己，只有她們覺得你是她們想要的人，才會願意跟你在一起，而這些條件也未必是世俗意義的權勢金錢，更多時候，她們追求的是靈魂的共鳴，而且牡羊女一旦選擇了你，她們會對你不離不棄，眼中就只有你，其他人都會自動被屏蔽！

TOP 1：魔羯座

魔羯女就像驕傲的冰公主一樣。(圖/觸mii)

最難追星座女寶座，恐怕非摩羯女不可了！摩羯座女生看起來很冷，外表就像冰山美人一樣，讓人們只敢遠觀，不敢褻玩，不過再這樣冷酷的外表下，她們內心比誰都炙熱，遇到中意的男生喜歡裝不在乎，故意吊吊對方胃口，想要追到她們，必須先沉得住氣，她們會設置很多考驗，不斷測試你的真心，甚至會讓你知難而退，只有當你達到她的要求，她才會認可你，並且付出自己的真心。