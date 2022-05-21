本土疫情急遽升溫，不少縣市學校也陸續停課、實施遠距教學。國民黨台北市議員游淑慧昨（20日）在臉書透露，這幾天部份父母對她主張停止到校的指責，真的理解也覺得很抱歉，可是看到一路攀升的折線圖（台北市高級中等以下校學師生確診累計人數折線圖），「我實在心驚膽跳」。

游淑慧在臉書透露，知道讓孩子在家上課，會讓雙薪父母面臨請假和影響薪水收入的困擾，可是為什麼明知會被罵還是要不斷呼籲呢？「實在是因為我從4月1日就不斷開始追蹤北市和學校確診狀況，發現自4月1日起至5月18日台北市確診者人數為159,070人，其中15％都是高中以下學生，高達24,122人」。

另外，游淑慧說，看到一路攀升的折線圖，「我實在心驚膽跳」，就算不實施全面停止到校，其實這段期間各校各班早在停課、復課中反覆折騰了！看到20縣市都隨著台北市， 陸續宣布下周遠距教學，我想各縣市政府也正視到校園疫情的危機了。

該篇文引發網友關注，已有超過百則留言，前台北市議員羅智強說「政治要做困難的決定，淑慧加油」。其他網友則留言表示，「如果學校有人確診，不管是學生或家長，心裡壓力都真的很大」、「謝謝淑慧議員提出好的建言 讚讚讚加油加油」、「雖然我們要幫忙照顧停課孫子女，但我支持你的決定。保障孩子平安更重要」、「淑慧議員，妳是為了小孩的健康著想，這個選擇是對的。有時候在兩難中也只能選擇一個較好的方式去做。加油」、「健康無價，尤其是孩子，全力支持疫情高峰期線上上課。一旦孩子染疫，那才是真正的痛苦與後悔的開始」。