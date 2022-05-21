衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，國內尚無疑猴痘個案通報，且猴痘潛伏期約5天到21天，可望藉入境7天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家檢疫強化監測。

他說，如果有疑似猴痘個案發病，可望在檢疫期間發現，台灣也具檢測能力。

法國、比利時和德國都已通報首起猴痘病例，這種原本集中流行於非洲部分地區疾病，正在歐洲和北美洲陸續現蹤，甚至遠在澳洲也通報出現猴痘病例。

羅一鈞上午告訴中央社記者，猴痘非法定傳染病，根據疾管署監測，國內尚未出現猴痘病例及相關通報，過去也從未有猴痘病例在台灣現蹤。

他說，目前已知與台灣較鄰近國家，僅澳洲出現1例境外移入，亞洲地區都還沒監測到猴痘個案。

羅一鈞表示，綜觀國際間數據，猴痘死亡率介於1％到10％間，以非洲地區死亡率較高，歐洲地區約3.6％，目前無特效藥，大多以症狀治療，約14天到21天就能自行痊癒。

他說，疾管署將持續監測猴痘疫情是否在國內現蹤，如果有相關疫情，不排除再研議相關防疫措施。（編輯：李明宗）1110521