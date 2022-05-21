今天在大聯盟場上守護者以6：1擊退老虎，此戰我國好手張育成終於重新回到先發陣容，擔任第7棒二壘手，但狀況依舊不佳，3打數沒有安打還吞下2K，本季首安還未出爐，而此戰守護者靠著前四棒的猛烈攻勢獲得勝利，全場揮出10支安打高效拿下6分，目前戰績17勝19敗排在美聯中區第3，落後給白襪和雙城。

張育成在5月14日移出新冠肺炎名單，確定重返大聯盟舞台，不過一直到今天才獲得上場機會，本季10打數還未敲出安打的他有點危險，在實力偏弱的守護者陣中表現不佳，若仍持續低迷未來上場時間肯定不多，甚至有可能會被下放小聯盟。今天比賽張育成首打席遭到三振，第二次同樣慘遭三振，最後一次機會在7局，他擊出飛球被接殺。

不過這場比賽守護者打線相當兇猛，6局下灌進4分，先用連三支安打取得首分，接著當家重炮J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)敲出3分全壘打，一舉將比分拉開，而在這波攻勢中除了海吉斯(Austin Hedges)吞下1好球，接下來史卓爾(Myles Straw)、羅薩利歐(Amed Rosario)和拉米瑞茲都選擇首球出棒，讓老虎投手巴恩斯(Jacob Barnes)毫無喘息空間。

Jose Ramirez - Cleveland Guardians (9) pic.twitter.com/NDIdUgTtIj — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) May 21, 2022

7局上守護者失1分，但8局下繼續進攻，羅薩利歐再次擊出安打建功，此戰他4打數2安打貢獻2分打點、跑回2分，目前打擊率.242，開路先鋒史卓爾4打數3安打跑回2分，拉米瑞茲4打數2安打貢獻3分打點、跑回1分，一壘手米勒(Owen Miller)則敲出1分打點，全隊火力都集中在前段棒次，最終西瓦爾(Aaron Civale)拿下本場比賽勝投。