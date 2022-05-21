指揮中心日前宣布「確診者康復後3個月如同吃到無敵星星，被匡列也不用隔離。」對此，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，自染感染所產生的抗體不夠持久，約3個月就剩不到20％，屆時若遇新變種恐很快被攻破，因此沒打過疫苗，想藉自然感染獲得免疫力的人請三思，因為有特殊疾病的人染疫恐出現中重症，真的不要傷害自己的身體健康。

黃軒今在臉書發文表示，很多人好奇是否能把自然感染新冠肺炎，當作是打過疫苗，他個人認為這根本大錯特錯。早在2020年的時候，新冠疫苗尚未問世的時候，就有很多文章指出，自然感染所產生的抗體不夠高、不夠持久，感染3個月後體內恐剩不到18至20％的抗體，這時候只要遇到新的變種，身體很快就會被入侵了。

黃軒指出，台灣疾管署公布的接種新冠疫苗相關指引也提到，無論過去是否有新冠肺炎的感染史，都應該要接種疫苗。確診新冠的個案，建議自發病日起至少間隔6個月再打疫苗，單純靠著感染Omicron產生抗體，當護身符使用，實在太不可靠了。

黃軒透露，Omicron的特色有二，分別是99％無症狀或輕症與病毒變異速度快。而這些容易重複感染的高風險族群，是這些無症狀或輕症的人，他們體內所激發的免疫力本就不高也不持久，只要Omicron稍微突變，就很容易再次攻破、被感染。因此請別想著靠自然感染來增強免疫力，這是錯誤又傷身的行為，也難確保之後的後遺症。

黃軒坦言，美國疾病管制與預防中心（CDC）也發現，打過疫苗被突破性感染而恢復的人，比起單獨接種過疫苗的人，對病毒具有更高的免疫力，但研究人員也強調，試圖透過染疫尋求自然免疫力，先打疫苗是保護自己最安全的途徑。此外，打疫苗是避免未來感染、再次住院或是染疫重症死亡最有效又安全的工具。

黃軒也呼籲大家快打疫苗，可以打加強劑的人就快去打，因為這不只能保護你免於重症死亡，萬一發生突破性感染，也可以保護你抵抗其他的變種病毒。若只想靠著染疫而不打疫苗，藉此獲得免疫力的人，請三思啊！不要傷到身體了。