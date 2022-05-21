一名在南投某工程行擔任工班管理的曾姓男子，平時負責管理公司零用金，且必須協助工人購買便當等行政事務，某日老闆交付5千元要當工班施工時當日零用金，包含中午便當錢，曾男收下後卻落跑，直到中午同事等店當等到哀哀叫，向老闆反映後，卻發現曾男早已不見人影立刻報警提告，南投地方法院審理後，認為曾男有多次業務侵占前科還不悔改，判6個月徒刑，得可易科罰金18萬元。

根據判決書，曾浩姓男子任職於南投某家工程有限公司，負責工班開銷管理，包含採買便當等工作。公司老闆於民國109 年7 月8 日上午7 時40分許，在公司將當日工班開銷費用5 千元現金交給曾男後，曾男將該筆5 千元現金侵占入己，導致當天中午沒人訂便當，讓工班工人餓到哀哀叫，經向老闆反映後，遍尋不著曾男，一怒下報警。

法官審理後，認定曾男已有多次犯罪，其中數次為業務侵占罪，經法院判處罪刑確定，仍不知警惕，而其正值壯年，具有勞動能力，未能思以正途賺取金錢，明知侵占之現金為其業務上持有，竟然擅自據為己有，破壞工程有限公司之財產利益，兼衡犯後坦承犯行、尚見悔意，雖侵占金額非多、但迄未賠償或與被害人達成和解，判6個月徒刑，得可易科罰金18萬元。