本土疫情延燒，居隔單大塞車，確診數最高的雙北不堪其擾。台北市長柯文哲今指出，連常識都知道不可能執行，為什麼每天一直在搞？連新北市長侯友宜這種不太會罵人的人，都抓狂了。

行政院政務委員唐鳳昨表示，25日「確診個案自主回報疫調系統」優化並上線，侯友宜喊話多時，稱終於看到中央有動作。柯文哲說，民進黨副秘書長林鶴明說有問題可以打電話給陳時中，問題是侯友宜在媒體上呼籲多久了。

柯說，「我不想批評，反正我現在態度，我真的每天在自主應變，你抱怨也沒用啊，還是要解決問題啊」。

柯文哲質疑，如果一天確診8萬多人，每一個案居隔3人就好，24萬人有可能嗎？「我就問你就好了，就不可能的事情，你又搞東搞西」。

柯文哲強調，政府下一道命令，行就行，不行就不行，連常識都知道不可能執行，為什麼每天一直在搞？

柯文哲直言，侯友宜不太會罵人的人，他都抓狂了，為什麼？因為新北確診最多，他首當其衝，難怪會發脾氣。