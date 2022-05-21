2022轉眼就快過半，通過這半年的努力，你的財富、地位都提高了嗎？運勢命理網站「靈匣網」公布12生肖下半年財富運勢，若財運不錯，那下半年就再接再厲；若不那麼理想也別急，還有下半年可以努力。

若財運不錯，那下半年就再接再厲，可一定要維護好;若不那麼理想也別急，不是還有下半年可努力的嗎？

隨大吉去看看你下半年的財富會不會增加吧，提前做好準備，會更有利打勝仗！

▍生肖鼠：★★★★☆

如果從年初到現在你的財富還是毫無起色，那可能是你太保守謹慎。下半年要調整理財策略了，越是敢冒險，敢嘗試，才越容易得財。但也絕不可貪多，以免賭性太強，而完全失去控制。農曆九月財運大發，可重點把握。

▍生肖牛：★★★★★

下半年財運超好，正財、偏財兩旺。事業收入有創新高的喜訊，利於兼差賺外快，偏財是來自天外飛來一筆為數不小的意外財，但超強的金錢運也伴隨著超猛的消費欲，守不守得住就要看你的欲望節制力。

▍生肖虎：★★★☆☆

雖然下半年屬虎的人財運要好過上半年，但畢竟處於本命年，所以下半年你的重點就是保財，要避免高風險的投資項目，尤其要小心農曆九月金錢陷阱層出不窮。建議將錢存進銀行。上班族則因各種人情開支而節餘不易。

▍生肖兔：★★☆☆☆

下半年財富增長不易，尤其進入秋季之後，突發性開銷會特別多，尤其要注意車輛、醫療、教育等方面的花費，賺的速度趕不上填空的速度，但是再怎麼難也要苦撐下去，千萬別四處借債，撐到年底財運就會開朗許多。

▍生肖龍：★★★☆☆

下半年財運有所波動，若屬龍者錢財操作能採取穩健的方式，錢財進賬雖然緩慢但可避免破財。合作僅利於熟識有交情且與本業有關的合法事業，若跟來路不明的生面孔進行跨業合作，恐利益遭奪、徒耗資源。

▍生肖蛇：★★★★☆

雖今年是生肖蛇害太歲又逢刑太歲，但財運上會有不錯機會。下半年想要增加財富的話，可在智慧財上多下功夫，運用創意、靈感、謀略賺錢，財會來得更快。生意人在交易買賣上要留意與消費者認知上的誤差，以免鬧糾紛。

▍生肖馬：★★☆☆☆

下半年逢散財之運，尤其是兩性關係態度開放的人，更易付出沉重的金錢代價。除了感情影響之外，金錢與人緣、社交廣度亦有密不可分的關係，知識與體力只能帶來平盤收益，若想開啟其他錢脈，要塑造好形象、贏得好人緣。

▍生肖羊：★★★☆☆

生肖羊下半年財運相較上半年有好轉，尤其農曆十二月會是全年財運的高點。這半年財富增加的關鍵會在於意志力，意志堅強且有行動的人，定可達成得財心願；意志薄弱者則取財無望。配偶或父母會是你這半年最大的貴人。

▍生肖猴：★★☆☆☆

下半年財富要增加還是有些難度，運勢受沖太歲的影響而動蕩難穩，各種危機陷阱正在伺機入侵，安分地做好自己的工作、生意，守好自己的產業，包括不借出錢財，才是最明智的選擇。以此運勢來看，只要不虧就是最大的贏。

▍生肖雞：★★★★☆

下半年理財計劃得宜而儲蓄倍增，成果令人滿意。運用知名度暗中生財是下半年的重點，但切忌做出違法之事。不過份的貪財還可，但絕不可貪色。農曆十月財運最佳，有大手筆操作者此月適宜進行財務活動。

▍生肖狗：★★★☆☆

這半年進財穩定，但也只能賺些辛苦錢，進賬多是正財所得，只有努力工作才會有相應回報，千萬別有孤注一擲的想法。與官場打交道要小心，以免被過河拆橋，賠了夫人又折兵。農曆九、十一月有破財跡象，出門要注意財物安全。

▍生肖豬：★★★★☆

下半年財運穩中有升，錢財方面會有好訊息傳來，利於守財，可趁機加強財務整理。將事業的重點放在專業技術的研發上，可帶來財力，另外這半年也利於將資金回籠，最忌金融短線投資，建議保留現金財力，過去投資可收網變現。