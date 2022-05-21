台灣射箭好手從南韓光州傳來捷報，複合弓混雙組合黃逸柔/陳界綸今天於世界盃金牌戰亮相，最後成功以總分148：144力退愛沙尼亞姊弟組合，奪下寶貴的金牌，第二回合比賽最為關鍵，他們射出3支10分箭逆轉首局射出6分的劣勢，實在振奮人心。

場上照(射箭協會提供)

黃逸柔/陳界綸今天在南韓光州世界盃登場，對手為愛沙尼亞姊弟組合莉莎兒(Lisell Jaatma)/羅賓(Robin Jaatma)，原本開局他們發揮不錯，但卻失誤射出6分箭，首局結束以35：36落後，不過次局兩人重新振作，飆出3支10分箭，反以73：71超前，最後兩局更穩住局勢，以148：144獲勝。

上台領取金牌(射箭協會提供)

在本屆比賽黃逸柔/陳界綸發揮出色，昨天於次輪先擊敗義大利隊，8強力退地主好手金尹熙/金宗浩，接著以154：153險勝土耳其隊晉級金牌戰，替我國射箭代表隊搶下光州站首張決賽門票，而今天首局雖然出現失誤，但仍穩定軍心射下中華隊首面金牌，相當不容易！