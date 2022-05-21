國中會考考生入考場須做手部消毒。（高市教育局提供）

高市教育局長謝文斌今早特地到高雄女中考區巡視，慰問考場人員辛勞，了解考場防疫工作。（高市教育局提供）

使用二備試場考生有451人。（高市教育局提供）

國中教育會考今（21）日登場，高雄考區有2萬2032位考生，分別在21所考場應試，共計940間試場。因應疫情，一般考生與二備試場考生採分流入場，至於確診考生人數為231人，將於6月4日、5日補考。

高市教育局指出，針對居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病的考生分別安排至不同類型的「第二類備用試場」應試，以確保考生健康與應考權益，使用二備試場考生有441人。

高雄考區試務中心主委、雄女校長林香吟指出，今年疫情嚴峻，增加很多二備試場，今年試場座位數也從原本42人降為36人，因此試場數增加。另外，一般考生與二備試場考生入場動線採取分流，也提醒二備試場考生休息及用餐時，都需留在原試場。

教育局長謝文斌今早特地到高雄女中考區巡視，慰問考場人員辛勞，了解考場防疫工作，包括教室桌椅事前事後的清消，考生進場動線消毒工作，而考生入考場也須做手部消毒。