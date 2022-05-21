就算面臨上半場一度落後19分頹勢，勇士仍有辦法可以扭轉戰局！柯瑞21日單場投進6顆三分球，貢獻全隊最高32分，搭配盧尼「爆冷」拿下21分、12籃板的雙十，勇士終場126比117逆轉擊敗獨行俠，在西區冠軍賽搶到2勝0敗領先，接著G3在23日移師達拉斯進行。

獨行俠開賽就靠東契奇、布朗生兩人火力，一度搶到26比11領先，勇士卻靠柯瑞連拿8分帶出12比0猛攻追上，光在首節，東契奇就摘18分，柯瑞也有11分；獨行俠次節再次擴大領先到雙位數，達米恩李卻跟貝坦斯爆發「摔角」衝突。

因為貝坦斯不想讓達米恩李跨過身體，直接起身把達米恩李摔倒，兩人各被吹1次技術犯規，獨行俠趁亂擴大領先到19分，柯瑞與卓雷蒙格林更都吞第3犯，哨音明顯不利地主勇士，打完上半場，勇士58比72落後，東契奇半場24分。

卓雷蒙格林第3節還剩6分01秒就吞第5犯，只好提前退場休息，勇士犯規次數(18次)也比獨行俠多了一倍，隨後勇士卻打出12比2攻勢，再把比分追成76比81，甚至靠著歐托波特末節一開始的三分球，勇士取得86比85首次超前。

勇士更靠末節一波7比0，反以99比92領先，甚至一度領先到10分，儘管獨行俠仍靠東契奇火力持續追分，柯瑞卻在最後1分04秒投進三分外線，布洛克雖馬上投進三分球，可惜時間已經所剩不多，接著勇士用穩定罰球帶走勝利。

除了柯瑞與盧尼凶猛火力演出，普爾也替補拿下23分，繼續扮演勇士板凳殺手角色，威金斯16分，克雷湯普生15分，歐托波特11分；獨行俠以東契奇42分、8助攻與5籃板表現最佳，可惜他還是沒辦法挽回頹勢，布朗生也拿31分，布洛克21分。