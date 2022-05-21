2022年以來，美國聯準會(Fed)為了要對抗通膨，確立「加速升息」的政策基調，而被喻為聯準會(Fed)「鷹王」的官員布拉德(Bullard)更曾表示「不排除一次升息3碼的可能性」，讓近期美元指數猶如坐直升飛機般，快速升至近五年來的高位。這也使過往兩年來號稱「地表最強貨幣」的新台幣相形失色。新台幣兌美元匯價自年初的27.5元附近一路貶值，更在近期摜破29.5元整數大關。

而美元強勢的狀況會一直延續下去嗎？藉由聯準會主席鮑爾(Powell)在參議院聽證會上的發言不難看出端倪，他強調，Fed無法容忍長時間讓通膨處在高位，甚至願意仿效前主席伏克爾(Volcker)在1980年代為壓制通膨而大舉升息的行動。因此，今年聯準會每次會議都見到升息已是板上釘釘，這也給予了美元基本面的優勢，強勢美元恐怕尚未進入尾聲。

相對而言，台灣央行即便未來6、9、12月升息如楊總裁所說，朝「緊縮」方向前進，但步伐恐仍難以追趕上聯準會，在美台兩國貨幣政策差異拉大之下，牽引台灣國內資金外流恐是勢所難免的。此外，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行投資研究團隊指出，台灣第二季向來為出口淡季，出口商拋匯壓力降低，但今年油價高漲，反令進口商的美元需求遠高於過往兩年。因此，強勢美元格局恐怕不會短時間就結束，投資人還是可以分批兌換美元。

除了上述匯差的優勢外，以美元作為主要投資貨幣，還保有較大的操作彈性的優勢。因為美元計價的商品無論股票、固定收益商品，選擇性都遠較台幣商品多元，可提供不同屬性的投資人較多選擇。以今年為例，雖然快要揮別疫情帶來的衝擊，但戰爭、通膨等不確定性更令金融市場震盪有增無減。對此，國泰世華銀行投資研究團隊指出，對大部分投資人而言，不妨利用美元投資如複合型債券或平衡型基金等商品，兼顧抗波動、穩息收題材；若是風險屬性較保守的投資人，美元計價的短天期投資級公司債無疑是兼具較低波動與較高債息率的良好選擇。