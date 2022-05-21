指揮中心將專責病房護病比將專責病房護病比由1比5放寬至1比9到1比15不等。對此，台北市長柯文哲批評，又要嚴重的才可以住院，再放寬護病比，戰略跟戰術矛盾，「奇怪，到底指揮官是怎麼下的」

指揮中心發函放寬專責病房的護病比，比照法定「醫療機構設置標準」護病比規定，醫學中心1比9，區域醫院1比12、地區醫院1比15。

對此，柯文哲直言，放寬護病比戰略跟戰術矛盾，醫療量能是最重要，要保留到最後，所以北市已經下令，沒有到使用氧氣原則上不住院，但現在住院的都是比較嚴重的病人，現竟再把護病比放寬。

柯文哲認為，一開始確診就進來住院，「很多都進來休息的，反正就測個血氧機就算了」，所以1比15沒問題，現在如果住院的每個都要使用氧氣還要1比15，就是戰略、戰術矛盾。

柯文哲說，如果要把醫療量能當作最後一線、要保留，那護病比當然就不能放寬嘛，你又要嚴重的才可以住院，再把護病比放寬，「奇怪，到底指揮官是怎麼下的」。