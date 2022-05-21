澳洲國會大選今天登場，現由總理莫里森（Scott Morrison）領導、已執政9年的保守派面對由艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的勞工黨強力挑戰，民調顯示兩大黨均難過半。

「紐約時報」指出，由於幾無重大政策分歧或有張力的話題，這次選舉被視為對莫里森內閣執政表現的信任公投。

莫里森試圖強調他穩健掌舵經濟和快速應對COVID-19疫情成績斐然，對手則批他未能讓民眾負擔得起住房、2020年森林大火期間一度不見人、迴避氣候變遷政策，尤其咄咄逼人與強烈黨派色彩的政治態度，令女性選民卻步。

由於各小黨支持率攀升與獨立候選人如雨後春筍冒出，後者很多是為因應氣候變遷奔走及來自聯邦反貪機構的女性，本次大選很可能保守與自由兩大陣營都無法過半，需費時多日談判才能組建聯合內閣。

● 兩黨政見都專攻社福

現年54歲的莫里森為扭轉保守派執政聯盟民調落後，承諾約20億美元強化基礎建設、能源及像體育設施等較小的地方項目。

59歲的勞工黨黨魁艾班尼斯也承諾投資道路和交通，同時強調他們將致力打造「關懷經濟」，包括推動更多兒童照護員、教育工作者和療養院人員。澳洲的老人安養機構一直苦於療護疏失與環境惡劣。

勞工黨還允諾增加對一些大學的資助，相關校院被政府排除於防疫紓困計畫外。雖然沒排除對煤礦的投資，但勞工黨表示將更快採取行動減少碳排和應對氣候變遷。

● 抗中基調 兩黨差異不大

澳洲自2017年起與中國關係急轉直下，當時澳洲通過防止外國干預的立法針對北京，中方則以禁止澳洲葡萄酒、牛肉和其他產品作為報復。北京還將勢力伸向澳洲視為傳統勢力範圍的太平洋島嶼，上月與索羅門群島簽署秘密安全協議。

莫里森的自由黨與艾班尼斯的勞工黨，在應對中國挑戰或推動與美國建立更強大同盟方面，雙方沒有太大差別。

● 通膨與經濟仍是選民首要關注

在全國層面上，民調顯示澳洲民眾最關切通膨與生活費用變高，特別是雪梨、墨爾本等都會區房價過高的問題。

在大多數中產階級為主的地區，核心議題也都是經濟。在幾個關鍵的決戰選區，一些獨立候選人（大多為具專業背景女性）強打氣候變遷、性別平等及重塑清明政風，挖走不少自由黨的選票。

在都會以外地區，則多聚焦於身份認同與文化等議題之爭。莫里森提名反對跨性人士參加女子運動的候選人，後者有時將此作為競選主軸，但卻加深對立。

● 澳洲選制特殊 民調常失準

選前最新民調顯示，勞工黨領先約6個百分點，莫里森的支持率連月下探，但顯然兩黨都不受選民青睞；很多受訪選民對兩黨的不滿意度都高於滿意。

不過澳洲的選前預測是出了名的「僅供參考」。澳洲選舉有義務投票（compulsory voting）與偏好投票（preferential voting），後者指選民在投票中按個人的偏好給候選人排序，選民最後一刻變卦的影響性更複雜。根據某些統計，1/4的選民仍心意未決。

2019年選舉時，選前民調也顯示勞工黨微幅領先，但最後卻是莫里森領導的自由黨組成保守派聯盟勝出。（譯者：陳亦偉）1110521