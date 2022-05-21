成大醫學院副院長林志勝說明防疫相關知識。（摘自Dcard）

成功大學今天舉行實體畢業典禮，校園相當熱鬧。（曹婷婷攝）

成功大學昨天以「免驚！COVID-19就是流感啦」為題，邀成大醫院副院長林志勝剖析疫情，於臉書PO出該衛教影片，林志勝談到施打疫苗後再受感染的「綜合免疫力」是最好免疫，但該篇影片貼文寫到「感染不需要通報，除非要領保險金」等字眼，引發熱議，林志勝今聲明，「我沒說過要領保險才通報！」

林志勝強調，確診者要通報是法定義務，他在影片說的涵義是，「沒有症狀、沒有保險、沒有被匡列的人，不要急著大家都去看自己有沒有確診」。成大也出面說明，影片宗旨是希望大家面對疫情要戒慎但不要恐懼，內容是遭到斷章取義。

成大臉書粉專昨天貼出該則影片，表示影片中有幾個觀念可能會讓人覺得很意外，包括「COVID-19你遲早都要得，沒人逃得掉」、「就算感染了其實也不需要通報，除非你要保險金」、「染疫的不要覺得自己很衰，現在感染抗體加倍」等，後來因引發爭議而刪除。

不過，校方今天說明，其實昨天Po出影片是尚未經過審核的影片，但有老師以為審查通過了，而把影片送出去，所以移除，經昨晚審議後，已經重新上架成大yputube上。

林志勝在長達約13分鐘影片中指出，最近大家被COVID-19弄得很緊張，因為情勢跟過去2年不一樣，引起恐慌，但COVID-19流感化已是事實。

他說，COVID-19病毒會一直變種，不會從人類社會消失，就像流感一樣，一段時間就會來一次，沒人可以逃過，可能有10％「天選之人」不被感染，但全世界官方公布數字是確診數，不等於感染數，因為被感染的人很多沒症狀，也沒有去驗，既然每一個人都會被感染，你今年不會感染，就是明年被感染，就像流感一樣，沒有人從小到現在都沒有感冒過，沒有人跑得掉，所以要戒慎不要恐懼，不要太緊張。

該則貼文露出後，第一時間被學生分享到Dcard後，引起討論，不少學生留言「不用通報是認真的嗎」、「部分聽起來合理，可是後面怎麼愈來愈幫CDC護航的感覺？」引發爭議。

成大副校長李俊璋今天出面聲明，強調林智勝副院長沒說過惹議言論，是遭到斷章取義，才變成這樣，他說，拍這支影片是放在成大防疫知識平台上，希望讓所有台灣民眾能戒慎面對疫情，盡量保護自己，即使確診也不要太害怕。