新北市三峽恩主公醫院近期收治一位懷孕39周的確診孕婦，因即將臨盆，院方動員婦產科、小兒科等10位醫療人員，直接在專責病房內為產婦接生，經過10多小時努力，順利接生。（恩主公醫院提供）

本土疫情升溫，確診人數不斷攀升，孕婦若確診也須住院隔離治療。新北市三峽恩主公醫院近期收治一位懷孕39周的確診孕婦，因即將臨盆，院方動員婦產科、小兒科等10位醫療人員，直接在專責病房內為產婦接生，經過10多小時努力，產婦順利在昨日早晨自然產下男嬰，母子均安。

婦產科部長醫師張明浩表示，產婦16日發燒被送到急診，在急診時血氧不斷下降，經篩檢快篩陽性後就被送往專責病房，但隔日狀況就持續緩解，直至昨日出現陣痛狀況後，醫護人員就趕緊投入接生作業，除了不斷給予產婦安撫鼓勵外，也同時在專責病房內進行消毒布置，將生產裝備全部備齊。

張明浩說，這是醫護人員第一次在專責病房內接生，由於隔離接生染疫風險大，所有醫護10多小時都必須待在專責病房內，不得輕易外出，期間必須穿著全套隔離衣與防護面罩，接生時必須關閉所有空調，在悶熱的環境下為產婦接生，因此等到接生完畢後，所有醫護同仁的衣服幾乎都濕透了，不過聽到初生嬰兒啼哭時，一切努力都值得了。

寶寶一出生後，醫護人員也立即將他送往一旁的保溫箱，由於寶寶父親也因為確診與妻子同住一間隔離病房，寶寶出生後，他也趕緊到床邊，隔著保溫箱查看小孩的狀況，並連忙感謝醫護幫忙。小兒科醫師許宸睿表示，男嬰現在狀況一切良好，目前正在專門的新生兒觀察室，由醫護人員隨時照料，母親則持續在專責病房治療。

恩主公醫院表示，為幫助更多確診孕婦接生，院方近期已完成設置產婦專責病房，房內配有胎心音監測器、血壓計、分娩台與新生兒處理台等完整設備，期盼在疫情嚴峻之際，也能迎來更多的新生命。