工人想搭訕「樹懶叫」檳榔西施 神之迴轉慘噴9萬罰金

高雄市一名工人騎車經過小港區中安路一家名為「樹懶叫」的檳榔攤時，見到裡面檳榔西施姿色美艷，當場想要搭訕檳榔西施，直接在大馬路上來個跨越「雙黃線」神之迴轉，適逢小港分局巡邏員警經過全程目擊，立即隨後跟上取締，卻意外發現工人散發酒氣，竟酒測值後0.22，雖然沒有超過0.25，但還是遭當場扣車並開罰，恐面臨9萬元罰款，讓工人場笑不出來。

小港分局桂陽路派出所警員賴重允、劉冠廷於本(5)月17日16時50分許，在本市小港區中安路一帶執行取締酒駕勤務，發現羅姓駕駛(男、74年次)從工地騎乘重機車行駛時，竟不顧他人安全直接雙黃線迴轉欲至一家名為「樹懶叫」的檳榔攤購物，警方發現後，立即上前攔查，當場查獲羅男酒後駕車，經警方施以酒精濃度呼氣測試，其酒測值為0.22mg/l，超過不能安全駕駛規定，當場扣車並製單舉發。

警方表示，羅男雙黃線違規迴轉之際，車流量相當大，羅男竟只是為了貪圖方便騎至檳榔攤購物，完全不顧來往車輛之危險，直接穿越車陣違規迴轉。雖一時僥倖未發生事故，然違規行徑仍難逃警方法眼，且加上酒後駕車違規行為，這下羅男除須先面臨扣車不便，還需等繳納酒駕違規罰單後才能把機車領回，只能大呼酒駕真的划不來。

小港分局分局長許健基呼籲，酒後駕車加重刑罰新制已上路，酒後駕車超過標準不僅需判處三年以下有期徒刑，亦得併科30萬元以下罰金，民眾千萬別以身試法，得不償失。若有飲用含酒精飲料切勿使用汽機車等動力交通工具，可找代駕或無飲酒之同行友人開車，生命誠可貴，珍惜自己也愛惜他人生命，警方也強調，取締酒駕絕不手軟，請民眾切勿心存僥倖，安全才是回家的唯一道路。

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