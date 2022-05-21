全程將近30公里的路線，不到６個小時就走完。(翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真)

5月20日夜間媽祖抵達伸港鄉，公所消毒大隊弟兄就在人流退散後，連夜進行消毒作業。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

媽祖所到之處吸引萬人湧入，由於信眾人流龐大，路線又不固定，縣府各鄉鎮消毒大隊待命，緊跟在媽祖賜福路線後進行消毒。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

「粉紅超跑」在彰化狂飆，清晨５點從駐駕的鹿港海埔派出所出發，一路往南進入鹿港老街，沿著員林大排旁路線往溪湖市區前進，走台19線約中午抵達埤頭合興宮，全程將近30公里的路線，不到６個小時就走完；縣府也請各鄉鎮市消毒大隊待命，在路線後預防性大清消。

「粉紅超跑」首日駐駕在彰化縣鹿港警分局海埔派出所，21日清晨5點粉紅超跑開出派出所，一路經過鹿港老街、福興鄉，在埔鹽鄉天德宮短暫休息後，一路疾行到埤頭合興宮停駕，預計休息到下午２點；媽祖所到之處吸引萬人湧入，由於信眾人流龐大，路線又不固定，縣府要求各鄉鎮消毒大隊待命，緊跟在媽祖賜福路線後進行消毒。

彰化縣政府表示，白沙屯媽祖進行行程從20日起駕、22日抵達北港、27日回到通霄，總共8天7夜，因為疫情升溫加上媽祖繞境信眾人流龐大，且繞境路線無固定，因此環保局請各鄉鎮市消毒大隊待命，預報消毒人力與量能，在繞境後立即進行消毒作業。

縣府說，5月20日夜間媽祖抵達伸港鄉，公所消毒大隊弟兄就在人流退散後，連夜進行消毒作業，另外因應國中會考，也提前完成所有清消，也提醒民眾參與媽祖繞境活動盡量避免群聚，尤其是繞境路線提供餐盒，禁止現場分裝，摘下口罩食用，