國中教育會考21日登場，第一天依序先考社會、數學、國文、寫作測驗，全國共計19萬9318人報考，大批考生赴考場應試。 （趙雙傑攝）

國中教育會考21日登場，第一天依序先考社會、數學、國文、寫作測驗，全國共計19萬9318人報考，考生在試場內作答。 （趙雙傑攝）

國中會考今天舉行，第一節考社會科。（教育部提供／林志成台北傳真）

今年國中教育會考今天舉行，第一節課考社會科，教育部統計，這次全國共準備2845間第二備用試場，但僅啟用533間讓4590個考生應考；此外，有3320個考生因為確診無法應考，其中包含6位今天早上快篩陽性的考生，他們可參加6月4日、5日補考。

今年國中教育會考今明兩天舉行，總報名人數計19萬9318人，首度跌破20萬人，也創下歷史新低。因為國內疫情大爆發，教育部規定，確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果之考生不能考，居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病的考生，分別安排至不同類型的「第二類備用試場」應試。

今天上午第一節考社會科，教育部統計，應到考人數19萬9819人，有2734人缺考，缺考率1.4％，跟去年的1.3％差不多。

教育部國教署長彭富源表示，因應疫情，今年全國共準備2845間第二類備用試場，但第一節考試會科時，僅啟用533間，讓4590位居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病的考生應考，啟用率僅18.7％。

此外，彭富源指出，今年有3320位考生確診，而無法參加第一節的社會科考試。國中會考闈外辦公室主任王延煌表示，這些確診考生中，有6人是今天早上快篩陽性，無法前來考試。這3000多位考生可以參加6月4日、5日的補考。

王延煌進一步指出，今天第一節考試，各考場沒有重大違規事項。不過，在彰化北斗家商考場，有一位溪洲國中的考生癲癇臨時發作，在國中端及考場端雙方合作下，將這位考生臨時安排到第一備用試場應考。