澎湖縣政府21日表示，將啟動「到宅快篩」的便民服務，凡獨居、長期卧床長者有快篩需求，可向衛生局電話預約，指派護理師到府協助快篩。「到宅篩檢隊」是由馬公市第三衛生所護理師組成，有快篩需求的獨居、長期卧床長者，可於週一至週五上班時間，撥打專線電話預約到宅快篩服務，對於偏遠的離島居民助益良多。

澎湖縣政府說明，馬公市第三衛生所平時就有到宅「居家巡迴醫療」服務，此次因應疫情，許多獨居、長期臥床長者因接觸確診者出現症狀，心中難免有疑慮與快篩需求，但當事人或家屬不熟悉快篩流程，因此由馬公市第三衛生所組成「到宅篩檢隊」，提供便民服務。

澎湖縣政府指出，日前馬公市一位90餘歲阿嬤，原被匡列為居隔對象，出現咳嗽、流鼻水等症狀，因本人及家屬均不會使用快篩劑，親屬聯絡馬公第三衛生所尋求協助。第三衛生所考量個案年事已高，為穩定當事人及家屬心情，接獲來電後，隨即出動2位護理師到宅協助快篩，篩檢結果為陽性，個案採居家照護，目前恢復狀況良好。