國民黨智庫今（21日）舉行「520蔡政府施政總檢討–超前部署的防疫政策在哪裡﹖」記者會，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳再度痛批衛福部長陳時中是「幹話王」，確診人數相較於去年暴增113.4倍，指揮中心每天就坐在那裡報數字，根本不了解基層的痛苦辛酸，每天還說醫療量能還可以、醫院調度適切，根本就是胡說八道、睜眼說瞎話。

陳玉鳳表示，疫情發生至今3年，護理人員人力已經即將崩潰，但蔡政府仍持續在說謊，醫療護理人力根本沒有超前部署，疫情大爆發朝令夕改造成基層混亂、忙碌、工作量倍增，「指揮中心不但沒有直接改善，反而帶頭違法！」

陳玉鳳表示，指揮中心直接用命令方式去改，將洗腎室的護病比從1比4提升到1比6，依據洗腎護理協會的文件顯示，1個護理人員服務超過6個病人，就會提高10％的致死率，置病人及護理人員於不安的環境，一旦發生醫療糾紛，對於兩者都沒有保障。

陳玉鳳說，政府無視護理人力不足的問題，去年4月確診108人，然後急速爆發1個月增加至8925人，當時護理人員已經大喊吃不消，今年4月確診暴增10萬多人，5月圖破百萬人，確診暴增113.4倍，護理人員一樣的人數，怎麼會足夠，讓護理人員身心壓力不安，超時過勞。

此外，護理人員防備裝備不足，第一年有口罩之亂、第三年有快篩劑之亂，發生快篩之亂還要護理員自己去排隊買快篩劑，甚至要護理人員乾脆不要快篩，只因為護理人員不足，第一年可以體諒，到第三年還發生如此，是不可原諒的。

陳玉鳳表示，護理人員反映N95口罩不夠、防護兔寶寶裝不夠，花蓮衛福部玉里醫院護理人員N95要重複使用、防護兔寶寶裝要整天穿不能脫下；此外，津貼發放延遲沒有監督機制，去年5月至今年5月的防疫津貼仍未收到，該給的津貼遲遲未到位。

陳玉鳳痛批，指揮中心每天就坐在那裡報數字，根本不了解基層的痛苦辛酸，每天還說醫療量能還可以、醫院調度適切，根本就是胡說八道、睜眼說瞎話，每天講幹話，護理人員已經受不了，醫院的調度就是挖東牆補西牆，一直要護理人員跨科調動。

陳玉鳳表示，護理人員愈做愈心寒，護理人員的執業率從今年59.7％降至今年5月59.1％，確診人數暴增百倍，工作負荷量怎麼能夠承擔？指揮中心每天坐在台上報數字，就覺得沒有醫療崩潰。

陳玉鳳痛批，陳時中是幹話王，因為他是高官所以不缺快篩劑，假設他的家人住院，醫院的高層都會去拍馬屁、抱大腿，一定是VVVIP，享有最好的資源，疫情期間，快篩、PCR很多官員都享有VIP享受，不用像民眾一樣大排長龍，大家都有看見，試問，享有這些資源，怎麼會體會基層的辛酸。她也呼籲，不可放寬專責病房的護病比，指揮中心就像睜眼瞎子，請指揮中心不要再講幹話。

永續發展組召集人陳宜民表示，政府的防疫措施內快篩劑做得最差的，與國際趨勢背道而馳，疫情發生時民進黨政府就不願意快篩，阻止快篩造成的影響是非常大，因為政治上不努力，快篩沒有變成產業鏈，此外，企業、學校等單位沒有進行快篩練習，一旦疫情爆發，根本來不及，快篩劑產業鏈在國內沒有形成，反觀美國卻是扶植在地企業「政府的精準防疫是胡扯一通！與美國防疫背道而馳！」