本土疫情持續擴大，立法院國民黨團今天點名觀光、交通、旅宿、餐飲已成4大「慘業」，要求行政院「以緩濟急」，立即動支紓困特別預算、年度預算、基金預算或第二預備金，對四大慘業的中小企業、員工紓困，協助度過難關。

國民黨團總召曾銘宗表示，粗估相關預算要進行紓困應該還夠，但假設疫情真的非常嚴重，需要紓困協助經費非常龐大，屆時黨團也會邀求開立法院加開臨時會討論因應。

黨團副書記長謝衣鳯表示，去年經濟成長不是平均分配，再加上當前政府防疫沒辦法給民眾信心，觀光、交通、旅宿、餐飲已成為台灣新四大慘業，行政院應對補貼這些產業的中小企業營運損失，對勞工防疫假做薪資補貼，協助撐過疫情。

此外，謝衣鳯認為，中小企業當前存續困難，政府也應讓相關貸款展延，甚至提供給中小企業與四大慘業專案低利貸款，「救四大慘業才能救更多勞工」。

黨團副書記長吳怡玎則說，現在國小以下班級只要1人確診，就是全班遠距上課，但除確診學童外，其他同學沒有居隔單，照顧家長沒有辦法申請任何防疫假補貼，如果不能遠距工作，就會陷入出門工作或在家照顧小孩的兩難。

吳怡玎建議，去年疫情對小朋友影響沒這麼高，但當時除曾預防性停課到暑假外，更給家中有國小以下幼童的家長1萬元照顧津貼，現在許多家長也需要這筆津貼，希望政府也可以照顧這些家長，讓他們不要兩頭燒。

黨團副書記長鄭正鈐說，5月16日國內放無薪假勞工人數再達1萬5013人，影響2369家企業，其中支援服務業8816人（1420家）、住宿餐飲業1396人（178家）、運輸倉儲業1217人（109家）、批發零售業1075人（274家），受影響最大。

鄭正鈐表示，今年新台灣模式要與病毒共存，很多相關補助就沒有再被提及，無薪假人數持續攀高，紓困補助必須要延長，也許補助對象、條件可以稍微修改，尤其對無薪假弱勢勞工更應給予適度補貼。

曾銘宗表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中過去支持度高達七八成，現在已經不及格，而隨著疫情嚴重惡化，超前部署破滅已成為民間笑話，現在支持度還嫌太高，恐還會快速下降。