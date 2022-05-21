日本防衛省統合幕僚監部20日罕見公布3次中國海軍艦艇動向，包括3艘艦艇從東海南下太平洋、1艘電子偵察艦經大隅海峽往東海航行，及1艘052C型飛彈驅逐艦經宮古海域返東海。

另外，日本每日新聞報導，日本防衛大臣岸信夫20日在記者會上說，中國海軍航空母艦遼寧號從5月上旬以來，已在日本沖繩縣南方海域進行超過300次的艦載機等起降演練，「海上自衛隊已確認（遼寧艦）斷斷續續地起降艦載戰機與直升機」。

談到共軍意圖，岸信夫說，有可能是為了提高在遠方海空域的作戰執行能力；防衛省會持續關注中國海軍動向，做好萬全警戒監視任務。

統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）近期通常1天公布1次中國艦艇動向，但20日罕見公布3次動向。

首先是海上自衛隊19日上午8時左右，在沖繩縣宮古島以北約150公里海域，發現中國海軍052D型飛彈驅逐艦、054A型飛彈護衛艦及903型綜合補給艦共3艘艦艇正在航行，並在稍後經沖繩本島與宮古島間海域朝南往太平洋航行。

防衛省派出海上自衛隊多功能支援艦天草號進行警監。

海上自衛隊接著在19日上午9時左右，於日本鹿兒島縣種子島東方約100公里海域，發現穿越大隅海峽朝西往東海航行的中國海軍電子偵察艦。

防衛省派出海上自衛隊訓練支援艦黑部號，及P-1反潛巡邏機進行警監。

共同社報導，由於這艘電子偵察艦4月20日曾航經日本奄美大島附近進入太平洋，過去1個月有可能在太平洋側活動、偵察日美艦艇動向，防衛省正在分析電子偵察艦的行動內容。

海上自衛隊又在20日上午9時左右，於宮古島東北方約110公里海域，發現1艘052C型飛彈驅逐艦正朝西北方航行，之後行經沖繩本島與宮古島間海域，朝東海方向航行。這艘飛彈驅逐艦曾在5月2日被確認從東海南下太平洋。

防衛省派出海上自衛隊多功能支援艦天草號，及P-3C反潛巡邏機進行警監。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110521