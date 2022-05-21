7月份即將上路的「300億元中央擴大租金補貼專案」，內政部營建署表示，政府要當年輕人的靠山，針對初入社會經濟尚未穩固的20至35歲單身青年，將提高補貼金額1.2倍，協助其能安心在外租屋、在工作上可全力衝刺打拼，經由實質補貼來降低生活的負擔。

營建署指出，本次專案將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，以雙北租屋族為例，台北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6046元以下，新北市則放寬為4萬7400元以下。

以新北市市區的初入社會青年為例，原先若沒有弱勢身分，補貼金額每月最高3000元，若銜接本次專案，預定自10月起可領取新制租金補貼金額每月最高為3600元（3000元乘以1.2倍）。

營建署指出，若同時具有低收入戶或中低收入戶身分，加碼倍數從優計算，到時候補貼金額可再提高至每月最高4200元（3000元乘以1.4倍），更能減輕初入社會單身青年的租屋負擔。

營建署強調，本次租金補貼專案具有「戶數擴大」、「金額加碼」、「資格放寬」及「申請簡便」等4大亮點，預計在今年6月公告，7月1日至8月31日開放線上申請，相關訊息也會同步更新於營建署FB好康報粉絲團，請有租屋需求的年經人立馬按讚追蹤，留意後續公告及受理申請相關訊息。