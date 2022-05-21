台中市楊姓男子日前將自轎車停放於北區博館與民權路旁停車格內，翌日取車時，發現車窗竟遭歹徒砸破，車內中間扶手箱內價值約16萬元的「愛馬仕」名牌手錶被偷走，損失慘重，經警方追查，研判賴姓慣竊涉嫌重大，並於賴常出沒處守株待兔，果不其然，失竊名錶就戴在賴嫌手上，火速偵破這起竊案。

「很識貨！」有員警說，這支錶外觀低調奢華，卻是「愛馬仕」的「時間暫停系列」男錶，市價約16萬餘元，佩戴者輕壓9點鐘按把，時、分與日期以逆跳方式彈開，宛如時間暫停消失，上市時受消費者關注，賴嫌偷竊後沾沾自喜，立即戴上手，警方當場人贓俱獲。

警方指出，當時接獲砸破汽車車窗竊取財物案，民眾指稱，車內1只貴重的名表遭竊，立即通知線上巡邏警網追查。經警方調閱監視器追查，鎖定賴嫌身分，獲知其出沒處並埋伏守候，當員警上前盤查，一看就發現來的手腕上就是偷來的「愛馬仕」男錶。

經警方調閱監視器，發現賴嫌先靠近楊男車子，車輛警示燈隨即閃爍，男子在該車停留後，快速往健行路方向步行離去，研判賴涉嫌重大。循線發現竊嫌手上即配戴報案人失竊之手錶，當場人贓俱獲，隨即將竊嫌帶返所偵辦，全案依竊盜、毀損等罪嫌，函送台中地檢署偵辦。