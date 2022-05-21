第四屆桃園盃慢壘賽參加人數創下歷屆新高。（蔡明亘攝）

第四屆桃園盃全國社區慢速壘球錦標賽因疫情影響延至今年舉辦，共有236隊，將近4400人報名，創歷屆新高。桃園市長鄭文燦今早為開幕儀式開球，並表示此為國內大型慢壘重要賽事，相信落實防疫下，選手們仍能以球會友。

第四屆桃園盃全國社區慢速壘球錦標賽，報名情形相當踴躍，包括公開組36隊與社會組200隊，共236組隊伍，總人數將近4400人，隊伍數與參賽人數都創下歷屆新高。預賽分北、中、南區，於5月29日至30日舉辦，全國總決賽則預計在7月10日至11日於桃園青埔、中平、八德、楊梅、新屋與蘆竹等6處慢壘球場進行。

鄭文燦今早出席開幕式，為比賽開球，他也提到，桃園盃延續上屆設有個人獎項，包括美技獎、投手獎、打擊獎和全壘打獎，除獎牌外也有獎金，總獎金高達29萬6000元，是全台獎金額度最高的慢壘賽，相信大家做好防疫，仍能照常進行比賽，彼此以球會友。